شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در برنامه‌های جدید خود، به موضوعات راهبردی هویت ملی و تجربه‌نگاری در نظام آموزشی کشور می‌پردازند.

هویت ملی و چالش‌های مدیریتی در برنامه‌های «نبض دانشجو» و «الف تا»

هویت ملی و چالش‌های مدیریتی در برنامه‌های «نبض دانشجو» و «الف تا»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نبض دانشجو» رادیو ایران، چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۰۰ با حضور حسین بلخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، به واکاوی مفهوم پرچم و نقش آن در شکل‌گیری و بازنمایی هویت ملی در میان جامعه دانشگاهی می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه گنجی و با گویندگی محمدمسعود مصدرالامور روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «الف تا» در شبکه آموزش سیما، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۲۱، میزبان موسی مقدس، مدیر مدرسه از شهر لارستان است تا مسائل و چالش‌های مدیریتی مدارس و تجربه‌های اجرایی در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی، سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته پخش می‌شود.