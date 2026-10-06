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شبکههای رادیویی و تلویزیونی در برنامههای جدید خود، به موضوعات راهبردی هویت ملی و تجربهنگاری در نظام آموزشی کشور میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نبض دانشجو» رادیو ایران، چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۰۰ با حضور حسین بلخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، به واکاوی مفهوم پرچم و نقش آن در شکلگیری و بازنمایی هویت ملی در میان جامعه دانشگاهی میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی فاطمه گنجی و با گویندگی محمدمسعود مصدرالامور روی آنتن میرود.
همچنین برنامه «الف تا» در شبکه آموزش سیما، سهشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۲۱، میزبان موسی مقدس، مدیر مدرسه از شهر لارستان است تا مسائل و چالشهای مدیریتی مدارس و تجربههای اجرایی در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.
این برنامه به تهیهکنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی، سهشنبه تا پنجشنبه هر هفته پخش میشود.