هاشم یادگاری که امروز موفق به کسب مدال برنز در ماده ۱۰۰ مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا شده بود در ماده پرش طول نیز به مدال نقره رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی باز هم موفق به کسب مدال شدند و هاشم یادگاری بعد از علی علیزاده دومین مدال‌آور کشورمان در این رقابت‌ها لقب گرفت.

یادگاری در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر به عنوان سومی و مدال برنز دست یافت. این در حالی بود که مهدی وحیدیان با اختلافی اندک چهارم شد و دستش به مدال نرسید.

هاشم یادگاری ۱۰۰ متر را در ۱۱ ثانیه و ۷۹ هزارم ثانیه دوید و وحیدیان با دو هزارم ثانیه اختلاف نسبت به یادگاری به عنوان چهارمی بسنده کرد.

در ماده پرش طول نیز یادگاری یک مدال دیگر کسب کرد. این مسابقه که در ورزشگاه پنانگ مالزی برگزار شد، هاشم یادگاری با رکورد هفت متر و شش سانتیمتر به مدال نقره آسیا رسید و برای دومین بار در روز جاری موفق به مدال‌آوری شد.

همچنین در رقابت دوی ۴ در ۴۰۰ متر میکس، تیم ایران با ترکیب علی علیزاده، طارق عبیات، سیما عبداللهی و زهرا چهره عالم با رکورد ۴:۰۹.۵۴ دقیقه به مقام چهارمی بسنده کرد. در این رقابت تیم هند با حدنصاب ۳:۴۲.۷۴ دقیقه قهرمان شد و تیم‌های ژاپن (با رکورد ۳:۴۴.۴۵ دقیقه) و مالزی (با رکورد ۴:۰۴.۷۵ دقیقه) عنوان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.