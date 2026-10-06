

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی باز هم موفق به کسب مدال شدند و هاشم یادگاری بعد از علی علیزاده دومین مدال‌آور کشورمان در این رقابت‌ها لقب گرفت.

یادگاری در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر به عنوان سومی و مدال برنز دست یافت. این در حالی بود که مهدی وحیدیان با اختلافی اندک چهارم شد و دستش به مدال نرسید.

هاشم یادگاری ۱۰۰ متر را در ۱۱ ثانیه و ۷۹ هزارم ثانیه دوید و وحیدیان با دو هزارم ثانیه اختلاف نسبت به یادگاری به عنوان چهارمی بسنده کرد.

هاشم یادگاری امروز (سه‌شنبه) در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی در ماده پرش طول با حدنصاب هفت متر و شش سانتیمتر به مدال نقره آسیا رسید.

دقایقی بعد از پایان این مسابقه بازنگری توسط داوران صورت گرفت و مشخص شد ورزشکاری از هند با رکورد هفت متر و ۱۱ سانتیمتر بالاتر از هاشم یادگاری پریده است.

با این اوصاف هاشم یادگاری به مدال برنز ماده پرش طول دست یافت و ورزشکاری هندی دوم شد.

همچنین در رقابت دوی ۴ در ۴۰۰ متر میکس، تیم ایران با ترکیب علی علیزاده، طارق عبیات، سیما عبداللهی و زهرا چهره عالم با رکورد ۴:۰۹.۵۴ دقیقه به مقام چهارمی بسنده کرد. در این رقابت تیم هند با حدنصاب ۳:۴۲.۷۴ دقیقه قهرمان شد و تیم‌های ژاپن (با رکورد ۳:۴۴.۴۵ دقیقه) و مالزی (با رکورد ۴:۰۴.۷۵ دقیقه) عنوان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.