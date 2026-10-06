مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از برگزاری پنل تخصصی «شفاف، رو در رو با رگولاتور» برای نخستین‌بار در هشتمین نمایشگاه فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسخگویی مستقیم به پرسش‌ها و دغدغه‌های رگولاتوری فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود آل‌بویه در نشست خبری هشتمین نمایشگاه فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره، توجه به طیف متنوع مخاطبان از جمله جامعه دانشگاهی و دانشجویان است و برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی متعددی نیز در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای بخشی از این کارگاه‌ها امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است که می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان صنعت، جامعه دانشگاهی و فعالان حرفه‌ای این حوزه را فراهم کند.

آل‌بویه با اشاره به تغییر مرز میان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و محصولات با کاربرد‌های درمانی گفت: در سال‌های اخیر مرز میان این حوزه‌ها تا حدی در حال تغییر است و مفهوم کازمسوتیکال نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است؛ محصولاتی که در گروه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قرار می‌گیرند، اما ممکن است در بهبود ظاهر برخی علائم پوستی نیز نقش داشته باشند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: نمایشگاه می‌تواند فرصتی برای آشنایی مصرف‌کنندگان، متخصصان و فعالان حرفه‌ای با محصولات، فناوری‌ها و روش‌های جدید این حوزه باشد.

وی توسعه صادرات را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم نمایشگاه دانست و گفت: توان تولیدی کشور در بخش‌هایی از صنعت آرایشی و بهداشتی قابل توجه است و می‌توان از ظرفیت نمایشگاه برای معرفی محصولات ایرانی و توسعه بازار در کشور‌های منطقه و آسیای میانه استفاده کرد.

آل‌بویه با اشاره به برنامه جدید این دوره از نمایشگاه اظهار کرد: برای نخستین‌بار پنل «شفاف، رو در رو با رگولاتور» برگزار می‌شود تا فعالان صنعت بتوانند مسائل و پرسش‌های خود را به صورت مستقیم با مسئولان و کارشناسان حوزه رگولاتوری مطرح کنند.

وی افزود: در سال‌های گذشته میز خدمت سازمان غذا و دارو در نمایشگاه فعال بود و کارشناسان به پرسش‌های مراجعه‌کنندگان پاسخ می‌دادند، اما امسال این ارتباط در قالب یک پنل تخصصی دنبال می‌شود تا گفت‌وگویی مستقیم‌تر و هدفمندتر میان رگولاتور و فعالان صنعت شکل گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این پنل، ایجاد فضای شفاف برای طرح پرسش‌ها، رفع ابهامات و پاسخگویی مستقیم به دغدغه‌های فعالان صنعت است و امیدواریم این تجربه به تقویت تعامل میان صنعت و نظام تنظیم‌گری کمک کند.

هشتمین نمایشگاه فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های این صنعت، بستری برای آموزش، گفت‌وگوی تخصصی و تعامل مستقیم میان فعالان صنعت و نظام تنظیم‌گری فراهم می‌کند.