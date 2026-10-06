به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل امنیتی انتظامی استان از تغییر مبنای محاسبه جریمه تأخیر در تمدید پروانه حمل سلاح از ماه به روز خبر داد و از دارندگان سلاح‌های مجاز خواست پیش از پایان اعتبار مجوز خود برای تمدید آن اقدام کنند.

محمدباقر قائمی،افزود: نحوه محاسبه جریمه تأخیر در تمدید پروانه حمل سلاح از «ماه» به «روز» تغییر کرده است.

وی ادامه داد: دارندگان سلاح‌های مجاز، به‌ویژه عشایر و افرادی که اعتبار مجوزشان رو به اتمام است، برای تمدید پروانه در زمان مناسب اقدام کنند تا مشمول جریمه روزشمار نشوند.

مدیرکل امنیتی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق مراجع و واحد‌های مربوطه، فرآیند تمدید پروانه حمل سلاح را پیگیری کنند و از تأخیر در این زمینه جلوگیری کنند.

قائمی افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدام سریع دارندگان سلاح‌های مجاز، علاوه بر جلوگیری از جریمه، موجب ساماندهی بهتر وضعیت مجوز‌ها می‌شود و از مشکلات اداری جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: دارندگان سلاح‌های مجاز با توجه به تغییر نحوه محاسبه جریمه تأخیر، باید برای تمدید پروانه خود در زمان مناسب اقدام کنند تا مشمول جریمه‌های روزشمار نشوند.