اعمال جریمه تأخیر تمدید پروانه حمل سلاح در کهگیلویهوبویراحمد
مدیرکل امنیتی انتظامی کهگیلویهوبویراحمد از تغییر مبنای محاسبه جریمه تأخیر در تمدید پروانه حمل سلاح از ماه به روز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امنیتی انتظامی استان از تغییر مبنای محاسبه جریمه تأخیر در تمدید پروانه حمل سلاح از ماه به روز خبر داد و از دارندگان سلاحهای مجاز خواست پیش از پایان اعتبار مجوز خود برای تمدید آن اقدام کنند. محمدباقر قائمی،افزود: نحوه محاسبه جریمه تأخیر در تمدید پروانه حمل سلاح از «ماه» به «روز» تغییر کرده است. وی ادامه داد: دارندگان سلاحهای مجاز، بهویژه عشایر و افرادی که اعتبار مجوزشان رو به اتمام است، برای تمدید پروانه در زمان مناسب اقدام کنند تا مشمول جریمه روزشمار نشوند. مدیرکل امنیتی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متقاضیان میتوانند از طریق مراجع و واحدهای مربوطه، فرآیند تمدید پروانه حمل سلاح را پیگیری کنند و از تأخیر در این زمینه جلوگیری کنند. قائمی افزود: اطلاعرسانی بهموقع و اقدام سریع دارندگان سلاحهای مجاز، علاوه بر جلوگیری از جریمه، موجب ساماندهی بهتر وضعیت مجوزها میشود و از مشکلات اداری جلوگیری میکند. وی ادامه داد: دارندگان سلاحهای مجاز با توجه به تغییر نحوه محاسبه جریمه تأخیر، باید برای تمدید پروانه خود در زمان مناسب اقدام کنند تا مشمول جریمههای روزشمار نشوند.