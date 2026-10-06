رئیس سازمان غذا و دارو وضعیت تأمین مواد اولیه صنعت بهداشتی و آرایشی کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، روز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، در نشست خبری هشتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی ایران‌کازمتیکا، گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی فقط در حوزه زیبایی نیست، بلکه از اقلام مورد نیاز روزمره ما است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: آرایشی و بهداشتی فقط در حوزه زیبایی نیست، شوینده‌ها بخش اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند و حوزه بسیار مهمی است، اگر مایع دستشویی و ظرفشویی نباشد، سلامت به خطر می‌افتد و استفاده از محصولات تقلبی می‌تواند مضرات خود را داشته باشد و در بازار این محصولات به وفور وجود دارد و ما در سازمان غذا و دارو حامی محصولات داخلی با کیفیت هستیم.

وی ادامه داد: چند سالی است که واردات محصولات آرایشی و بهداشتی ممنوع شد و در دارو و تجهیزات در آرایشی و بهداشتی هنوز برچسب اصالت فراگیر نشده است و باید به سمت تسهیلات فرآیند‌ها برویم تا صنعت آرایشی بهداشتی راحت‌تر فعالیت کند. باید دانست که ما در حوزه بهداشتی صادرات خوبی داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما در شرایط سخت کشور باید تاب آوری خوبی داشته باشیم و در همه شرایط امید را برای جوانان رقم زد. ۹۸.۵ درصد محصولات در بررسی‌های آزمایشگاهی با استاندارد‌ها تطابق داشتند. طبق قانون احکام دائمی از سال ۱۴۰۰ محصولات سلامت محور باید برچسب اصالت داشته باشند و شرکت‌های بزرگ کارخانجات می‌توانند کیوآرکد یا عدد ۱۶ رقمی محصول را روی محصول چاپ کنند.

در ادامه نشست خبری، علیرضا کیانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع آرایشی و بهداشتی و شوینده ایران، گفت: کار بسیار ارزنده ای در این حوزه در کشور صورت گرفته است، به طوری که تا ۲۵ سال پیش سهم تولید داخل از بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، کمتر از ۵ درصد بود.

وی افزود: در حال حاضر کیفیت محصولات بهداشتی و آرایشی تولید داخل از جایگاه بالایی برخوردارند و محصولاتی مثل کرم های پوست، کیفیت بهتری از محصولات خارجی دارند.

کیانی گفت: امسال بیش از ۲۲۰۰ نفر داروساز، پزشک و درماتولوژیست در همایش شرکت خواهند داشت که نشان از کیفیت این همایش دارد.

وی افزود: در شوینده ها به تولید صد درصدی رسیده ایم و در حوزه بهداشت پوست نیز از قابلیت و توانمندی قابل قبولی برخوردار هستیم.

کیانی گفت: امسال بیش از ۴۰۰ همت ارزش بازار محصولات بهداشتی و آرایشی کشور است که بالای ۷۰ درصد سهم تولید داخل است.

وی افزود: انجمن صنایع بهداشتی و آرایشی و شوینده ایران، تنها منبع معتبر در ارائه آمار این حوزه است.

کیانی گفت: ما مطمئن به محصولات ایرانی هستیم و کافی است در خارج از کشور تست شوند تا معلوم شود از چه کیفیتی برخوردارند.

هشتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی ایران‌کازمتیکا، از ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به مدت ۳ روز در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار می‌شود.