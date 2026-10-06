در دیدار رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان راهکار‌های نوین توسعه کشاورزی و حفاظت از منابع ملی و حقوق عامه بررسی شد.

هم‌افزایی دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی برای مدیریت هوشمند منابع و صیانت از اراضی

هم‌افزایی دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی برای مدیریت هوشمند منابع و صیانت از اراضی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیداری که با هدف بررسی راهکار‌های نوین توسعه کشاورزی و حفاظت از منابع ملی و حقوق عامه برگزار شد، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر ضرورت تعامل دوجانبه برای تحقق کشاورزیِ دانش‌بنیان و پایدار تأکید کردند.

در این نشست، محمد علی‌نژاد، رئیس‌کل دادگستری استان، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشاورزی آذربایجان‌غربی، استفاده از ابزار‌های هوشمند و فناوری‌های نوین پایش را گامی ضروری برای مدیریت دقیق اراضی کشاورزی دانست.

محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار، با استقبال از رویکرد تعاملی دستگاه قضایی، این همراهی را پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های راهبردی بخش کشاورزی خواند.

اصغری اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی با عزمی راسخ برای تحقق بهره‌وری حداکثری و ارتقای امنیت غذایی تلاش می‌کند و همکاری با دستگاه قضایی در این مسیر، به ما کمک می‌کند تا با اتکا به دانش و فناوری، چالش‌های موجود را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کنیم.

این نشست با تأکید طرفین بر استمرار هماهنگی‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از خرد جمعی برای حراست از حقوق عامه در حوزه‌های آب و خاک، به پایان رسید.