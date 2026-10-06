معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه سپاه گفت: تقارن نگاه حرفه‌ای پلیس با مکارم اخلاقی، کرامت انسانی و مردم‌داری مشفقانه، همان سلوک عزت‌آفرینی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرتیپ پاسدار حسین معروفی معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه سپاه در پیامی هفته فراجا را تبریک گفت.در پیام سردار معروفی آمده است.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ دوم پاسدار برادر سعید منتظرالمهدی

معاون محترم فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم!

هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ تجلی‌گاه شکوه مجاهدت‌های خاموش و ایثار مومنانه غیورمردانی است که ردای مقدس حراست از «نظم، ثبات و آسایش عمومی» را بر تن آراسته‌اند.

«امنیت» در اندیشه اصیل انقلاب اسلامی، موهبتی الهی و زیرساخت تمدنی بالندگی، تعالی فرهنگی، پویایی اجتماعی و شکوفایی استعداد‌های مادی و معنوی یک ملت به شمار می‌رود. از این منظر، تاروپود ماهیت رسالت انتظامی کشور با زیست اجتماعی و فرهنگی مردم درهم تنیده است.

در این میان، نقش راهبردی و بی‌بدیل «معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا» در پیوندزدن «اقتدار امنیتی» به «نفوذ کلام و الفت اجتماعی»، ترجمان عینی شکل‌گیری پلیس در تراز تمدن اسلامی است. بی‌تردید صیانت از سرمایه اجتماعی، تعمیق اعتماد متقابل میان جامعه و حافظان نظم، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و تقدم پیشگیری هوشمندانه و جامعه‌محور بر اقدامات قهری، افق‌های نوینی را در مسیر دستیابی به امنیت مردم‌پایه گشوده است.

تقارن نگاه حرفه‌ای پلیس با مکارم اخلاقی، کرامت انسانی و مردم‌داری مشفقانه، همان سلوک عزت‌آفرینی است که در مکتب امامین فقید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام متبلور بوده و جان‌مایه آرامش و احساس امنیت در پیکره ایران عزیز می‌باشد.

اینجانب با ادای احترام به پیشگاه شهدای مظلوم و گلگون‌کفن نظم و امنیت و تجلیل از ایثار جانبازان سرافراز این عرصه، فرارسیدن هفته فراجا را به جنابعالی و همکاران پرتلاش و صاحب‌فکر حوزه فرهنگی و اجتماعی تبریک عرض می‌نمایم.

دوام توفیقات الهی جنابعالی و مجموعه غیور فراجا را در استمرار خدمت مخلصانه، حفاظت از حریم آرامش مردم و اعتلای نام مقدس جمهوری اسلامی ایران ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و تحت زعامت حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

معاون فرهنگی اجتماعی و رسانه سپاه

سرتیپ پاسدار حسین معروفی