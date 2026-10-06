به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهره تبیرئی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، با ادای احترام به سال‌ها ایثار و فداکاری جانبازان و خانواده‌های آنان، این مراسم را فرصتی برای تکریم ایثارگران سرافراز دانست.

وی در این مراسم تأکید کرد که علاوه بر برگزاری این آیین تجلیل، طرح «علمدار حماسه» (دیدار از جانبازان سرافراز) نیز به صورت جهادی در حال اجراست تا هرچه بیشتر در کنار این گوهرهای ارزشمند انقلاب باشد.