دبیر پویش ملی آینده سازان گفت: در پویش سراسری «برای آینده‌سازان» با مشارکت خیرین و گروه ها‌ی جهادی، بیش از­ ۴۰ هزار بسته لوازم التحریر و ملزومات آموزشی­ برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار جنوب کشور تامین شد. ­ ­­

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­در حالی که صدای زنگ مدارس در سراسر کشور طنین‌انداز شده، پویش «نذر جنوب» با همت خیرین تهرانی و در قالب پویش سراسری «برای آینده‌سازان»، ۴۰ هزار بسته لوازم‌التحریر باکیفیت را راهی مناطق کم‌برخوردار جنوبی کشور کرده است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی از تحصیل بازنماند.

محمد نوری زاده در خصوص اجرای این پویش گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، خیرین تهرانی در حرکتی جهادی با راه‌اندازی پویش «نذر جنوب»، بارِ دغدغه خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار جنوب کشور را سبک کردند، این پویش بخشی از حرکت ملی «برای آینده‌سازان» است که به یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید کشورمان در میناب­ اجرا شده است. ­

­دبیر پویش ملی «برای آینده‌سازان» افزود: در قالب پویش نذر جنوب، از ابتدای شهریورماه تا امروز، حدود ۴۰ هزار بسته آموزشی آماده‌سازی شده و هفته‌ای سه مرتبه، محموله‌های ۴ هزارتایی برای دانش‌آموزان ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت کیفیت اقلام ارسالی گفت: هر بسته شامل کوله‌پشتی باکیفیت، دفتر‌هایی با تصاویر شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه میناب» ­ و ۲۰ قلم مورد نیاز دانش آموزان­ در دو مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه است.

نوری زاده در توضیح هزینه هر کوله حاوی لوازم التحریر در این پویش افزود: ارزش مالی هر بسته لوازم التحریر یک میلیون و پانصد هزارتومان بوده­ که در بازار­ خرده فروشی، قیمتی معادل دو میلیون وپانصد هزار تومان خواهد­بود.

دبیر پویش برای آینده سازان تاکید کرد: تمام تلاش­ این بوده که بهترین کالا‌ها به دست دانش‌آموزان برسد تا پیام امید و ایستادگی را دریافت کنند.

بنا بر اعلام دبیر این پویش، بسته‌بندی این اقلام توسط ۲۰ تا ۲۵ جهادگر خانم وآقا­در هر شیفت کاری، از ۸ صبح تا پاسی از شب انجام شده که با هماهنگی‌های انجام شده با خانواده دانش آموزان به دست آنها خواهد رسید.

لازم به یادآوری است؛ شهریور امسال، به همت ۸ هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در سراسر کشور، در قالب پویش ملی برای آینده سازان حدود یک میلیون بسته آموزشی برای دانش آموزان مناطق کم برخودار تامین و اهدا شد.