به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از تعویض ۴ هزار و ۲۴۴ دستگاه کنتور فرسودهو معیوب با مشارکت و همیاری مردم در ۶ ماههنخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نوسازی کنتورها نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری، مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد.

ابوالفضل رحیمی با تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه خدمات مشترکان افزود: تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب یکی از برنامه‌های مهم شرکت در راستای بهبود فرآینداندازه‌گیری و مدیریت مصرف آب است.

وی گفت: کنتورهای سالم و دقیق، نقش مؤثری در ثبت میزان واقعی مصرف آب دارند و تعویض کنتورهای فرسوده علاوه بر کاهش خطاهای احتمالی در اندازه‌گیری، زمینه ارائه خدمات دقیق‌ترو مطلوب‌تر به مشترکان را فراهم می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به عملکرد شرکت در زمینه واگذاری انشعابات بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۵ هزار و ۱۰۱ فقرهانشعاب آب و همچنین بیش از ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به متقاضیان واگذار شده است.

رحیمی همچنین از شناسایی ۱۳۶ مورد انشعاب غیرمجاز در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و تصریح کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از هدر رفت آب، صیانت از منابع آبی، حفظ حقوق مشترکان و کمک به پایداری شبکه توزیع با جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به تعداد مشترکان این شرکت گفت: در حال حاضر ۶۰۱ هزار و ۸۶۸ فقره اشتراک آب دراستان وجود دارد .