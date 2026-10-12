رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طارم گفت: ۱۸۹ هزار و ۸۵۸ رأس دام سبک و سنگین در شهرستان طارم طی نیمه نخست امسال علیه بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام به‌صورت رایگان و هدفمند واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسن یوسفی، گفت:واکسیناسیون بهنگام و سازمان‌یافته، اقتصادی‌ترین و مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از تلفات دامی، کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به دامداران و ارتقای بهره‌وری در تولید گوشت قرمز و شیر است.

وی افزود: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵، با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های مایه‌کوبی دولتی و بخش غیردولتی تحت نظارت مستقیم این اداره، تعداد ۱۸۹ هزار و ۸۵۸ رأس دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) در مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه در کانون‌های پرخطر و نواحی روستایی و عشایری، تحت پوشش ایمن‌سازی قرار گرفتند.

یوسفی ادامه داد:این پوشش واکسیناسیون شامل ایمن‌سازی علیه بیماری‌های استراتژیک و خسارت‌بار دامی نظیر تب برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، آبله و شاربن (سیاه‌زخم) و همچنین بیماری‌های خطرناک و قابل انتقال به انسان از جمله تب مالت (بروسلوز) و هاری بوده است.»

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طارم با اشاره به لزوم استمرار پوشش ایمنی در جمعیت دامی گفت: حفظ دارایی‌های زیستی منطقه در گرو تداوم منظم واکسیناسیون، پایش مستمر کانون‌های زیستی و ارتقای آگاهی‌های بهداشتی دامداران است. اجرای این عملیات گسترده نه‌تنها از افت کمی و کیفی تولیدات دامی در شرایط اقتصادی کنونی پیشگیری می‌کند، بلکه ضامن پایدار بهداشت عمومی و امنیت غذایی جامعه خواهد بود.