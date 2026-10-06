رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برداشت‌ها و تصورات شکل‌گرفته در اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفت: ذهنیتی که در میان برخی کشور‌های اروپایی نسبت به ایران شکل گرفته، دقیق و منطبق با واقعیت‌های ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «کریستین آتزن» سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه و تعامل‌گرایانه ملت ایران، اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ همواره ملتی صلح‌طلب بوده و صلح، آرامش، ارتباط سازنده و تعامل سالم با سایر کشور‌ها را دنبال کرده است و دانمارک نیز یکی از کشور‌هایی است که ایران خواهان توسعه روابط و تعاملات با آن است.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برداشت‌ها و تصورات شکل‌گرفته در اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ذهنیتی که در میان برخی کشور‌های اروپایی نسبت به ایران شکل گرفته، ذهنیت دقیق و منطبق با واقعیت‌های ایران نیست و اطمینان دارم شما در مدت حضور خود در ایران می‌توانید واقعیت‌های جامعه، فرهنگ و تمدن ایران را از نزدیک مشاهده کرده و در اصلاح این ذهنیت و انتقال تصویری دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر از ایران نقش‌آفرین باشید.

دکتر پزشکیان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه افزود: ما از هرگونه همکاری، انتقال تجربه و مشارکت با کشور‌های مختلف، از جمله دانمارک، در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی استقبال می‌کنیم و معتقدیم توسعه تعاملات در این عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط و تقویت مناسبات میان دو کشور باشد.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد سفیر جدید دانمارک در دوره مأموریت خود در تهران بتواند در مسیر تحکیم و توسعه روابط دوجانبه گام‌های مؤثری بردارد و گفت: امیدوارم در مدت حضور خود در ایران، در راستای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و دانمارک در همه زمینه‌ها موفق باشید.

سفیر جدید دانمارک در ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: از حضور در ایران خرسندم و تحت تأثیر تمدن زیبا، تاریخ و فرهنگ کم‌نظیر مردم ایران قرار گرفته‌ام.

«کریستین آتزن» با تأکید بر مسئولیت خود در قبال انتقال واقعیت‌های ایران به کشورش گفت: به عنوان سفیر دانمارک تلاش خواهم کرد توصیفی دقیق، واقع‌بینانه و منصفانه از ایران مخابره کنم. این تعهد را دارم و آن را با کمال صداقت انجام خواهم داد.

وی با اشاره به مأموریت دیپلماتیک خود برای تقویت مناسبات میان دو کشور افزود: امیدوارم بتوانم در مسیر توسعه و تعمیق روابط ایران و دانمارک نقش مؤثری ایفا کنم و زمینه‌های جدیدی برای گسترش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه فراهم آورم.

سفیر دانمارک در ادامه با اشاره به رویکرد اصولی کشورش در عرصه روابط بین‌الملل اظهار داشت: دانمارک به چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون متعهد است و مأموریت من نیز بر همین اصول استوار خواهد بود.

وی تأکید کرد: تلاش خواهم کرد در چارچوب مسئولیت دیپلماتیک خود، ضمن تقویت شناخت متقابل، به توسعه روابط و تعاملات میان دو کشور کمک کنم.