به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، زنجیره انسانی جان فدای ایران از ساعت ۱۱ ظهر با اقامه نماز ظهر آغاز شد و سپس این زنجیره انسانی از داخل دانشگاه فردوسی، از درب غربی به سمت درب شرقی یا بالعکس شکل گرفت و دانشگاه‌های مشهد در اجرای آن مشارکت داشتند.

همه تشکل‌های دانشجویی در این برنامه دخیل بودند و تلاش کردند مهمانان و شرکت‌کنندگان را برای حضور در فضایی آرام و یک‌صدا حول یک موضوع مشترک به نام ایران آماده کنند. محور اصلی برنامه نیز زنجیره جان‌فدایان ایران بود که قرار بود با حضور مردم، دانشجویان و دانشگاهیان و با پرچم‌های مقدس ایران برگزار شود.

دانشگاه فردوسی به‌عنوان نماد دانشگاه در شهر برای برگزاری این برنامه انتخاب شد، اما دانشگاه‌های مشهد در این برنامه دخیل بودند.

بیش از ۱۵ هزار نفر برای شرکت در این زنجیره انسانی ثبت نام کردند.

در این مراسم از خانواده شهدای دانشجو در بخش‌های مختلف، از جمله شهدای دانشجوی دفاع مقدس، شهدای دانشجوی مدافع حرم، شهدای دانشجوی جنگ ۴۰ روزه، شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه و شهدای امنیت دعوت شد.