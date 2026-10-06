به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، آیین معارفه حمید بُوَرد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این آیین با تأکید بر اینکه محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت در ۲۶ ماه گذشته عملکرد مطلوبی به‌ویژه در دوران جنگ داشته است، تصریح کرد: او نگاه جامعی نسبت به کشور داشت و در شرایط سخت جنگ نیز کمک‌های بسیاری به رفع چالش‌های کشور کرد.

بُوَرد در این آیین با قدردانی از تلاش‌های محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، بر تداوم برنامه‌های تولیدی و توسعه‌ای صنعت نفت تأکید کرد و گفت: فعالیت‌ها در وزارت نفت با قوت ادامه می‌یابد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه من و همکارانم متعهد می‌شویم که فعالیت‌ها در وزارت نفت با شدت ادامه یابد، گفت: نگاه همه همکارانم از مدیران ارشد تا کارکنان عملیاتی، نگاهی ملی است و حتی کارکنان عملیاتی به‌ویژه در دوران جنگ بسیار بهتر و قوی‌تر عمل کرده‌اند.

سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت مشخص است

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت وظیفه خود را در گردنه‌های تاریخی به نحوی مطلوب انجام داده است، تصریح کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی و توسعه‌ای این صنعت مشخص است و امور با قدرت پیگیری می‌شود.

بُوَرد با بیان اینکه صنعت نفت لوکوموتیو اقتصاد کشور است، گفت: حرکت در صنعت نفت سبب توسعه و حرکت در دیگر بخش‌های کشور می‌شود ازاین‌رو امیدوارم با هم‌افزایی دولت با صنعت نفت و رفع تنگناها، این صنعت در این شرایط سخت همچون گذشته بدرخشد.

سرپرست وزارت نفت همچنین از معاون اول رئیس‌جمهوری قدردانی کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه، ۱۲ مهر در حکمی ضمن پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد از سمت وزیر نفت، حمید بُوَرد را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.