به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور درباره معرفی مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، گفت: بلافاصله پس از اعلام وصول، موضوع معرفی وزیر پیشنهادی به کمیسیون‌های ذی‌ربط، یعنی کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، ارجاع می‌شود. طبق آیین‌نامه، هفته آینده باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به اینکه هفته آینده هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است، عملاً نخستین یکشنبه کاری مجلس شورای اسلامی پس از آن، دستور کار مجلس به رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و رای اعتماد اختصاص خواهد داشت که بر این اساس به احتمال زیاد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه خواهد بود.

وی ادامه داد: در فاصله زمانی موجود، هر ۲ کمیسیون تخصصی نشست‌ها و جلسات کارشناسی خود را برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برگزار خواهند کرد و به استماع نظرات و بررسی سوابق وی خواهند پرداخت. تدبیر ما این بوده است که هفته آینده، که هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های فوق‌العاده نمایندگان است، ۲ جلسه به‌صورت وبیناری برگزار شود. وزیر پیشنهادی به‌صورت وبیناری با نمایندگان ملت گفت‌و‌گو خواهد داشت و به پرسش‌های آنان پاسخ خواهد داد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: بنابراین علاوه بر جلسات تخصصی کمیسیون‌های مرتبط، ۲ جلسه وبیناری نیز برنامه‌ریزی شده است تا وزیر پیشنهادی با نمایندگان مردم درباره برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های خود گفت‌و‌گو کند. گودرزی در پایان گفت: تفاوتی نمی‌کند؛ مهم این است که جلسات ما برگزار می‌شود و نحوه و چگونگی برگزاری نهایی آن، به تدبیر هیئت‌رئیسه بستگی دارد و هنوز مشخص نشده است.

در پی شهادت امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، و حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اداره این دو وزارتخانه به سرپرستان واگذار شد. با پایان مهلت سه‌ماهه قانونی سرپرستی، دولت با اذن رهبر انقلاب ۴۵ روز فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف این دو وزارتخانه دریافت کرد. دولت در نهایت روز گذشته (دوشنبه ۱۳ مهرماه) مهرداد اخلاقی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به مجلس معرفی کرد. مدیریت در صنایع دفاعی و سابقه مدیرعاملی در این حوزه، از جمله سوابق اخلاقی است. با معرفی وی، روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس آغاز می‌شود.