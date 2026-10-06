شبکه رادیویی ایران همزمان با فرارسیدن روز‌های ملی روستا و عشایر و جهانی کودک، و همچنین در آستانه سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، ویژه‌برنامه‌هایی را با رویکرد تحلیلی و ترویجی روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «راه شب» در بامداد پنج‌شنبه ۱۶ مهر ساعت ۰۰:۳۰ ، با محوریت موضوع «اگر من یه کودک روستایی بودم…»، به بررسی جایگاه زندگی روستایی و عشایری و نقش آن در پیشرفت کشور می‌پردازد.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسین عارفی تولید شده، با حضور سیدمهرداد ضیایی کارشناس‌مجری و حامد نجم‌الهدی گوینده ، به اهمیت پرورش کودکان در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دارد و شامل بخش‌های متنوعی همچون آیین‌های ایرانی، افسانه‌های باستان، حافظ‌خوانی و معرفی کتاب است.

همچنین برنامه «نیم‌نگاه» در آستانه سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۰ به واکاوی ابعاد این رویداد می‌پردازد.

این برنامه با تهیه‌کنندگی، نویسندگی و روایت احمد یوسفی، با عنوان «طوفان الاقصی؛ علل، اهداف و چشم‌اندازها»، به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری عملیات، اهداف مقاومت فلسطین و تحلیل تحولات منطقه در سه سال گذشته اختصاص خواهد داشت.