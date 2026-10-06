دومین جشن ملی نوخوان‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف آشنایی دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی با کتابخانه‌های کانون، تقویت مهارت خواندن و ایجاد ارتباط بیشتر کودکان با کتاب و مطالعه برگزار خواهد شد.

دانش‌آموزان در این برنامه همراه با معلمان و خانواده‌های خود در مراکز فرهنگی‌هنری کانون حضور پیدا می‌کنند و در قالب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، با کتابخانه، کتاب‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی این مراکز آشنا می‌شوند.

جشن ملی نوخوان‌ها نخستین‌بار سال گذشته برگزار شد و در جریان آن حدود ۱۲۵هزار دانش‌آموز پایه دوم ابتدایی به جمع مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوستند.

دومین دوره این برنامه با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.

جشن ملی نوخوان‌ها از ۱۵ تا ۲۱ مهر و هم‌زمان با هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی‌هنری کانون سراسر کشور برگزار خواهد شد.

هفته ملی کودک امسال با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» گرامی داشته می‌شود.