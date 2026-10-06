استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در نشست با خیران مدرسه‌ساز تهران، بر ضرورت تداوم مشارکت خیران برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های آموزشی استان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست با خیران با تأکید بر نقش اثرگذار آنها در توسعه فضا‌های آموزشی، خواستار تداوم همکاری و مشارکت نیک‌اندیشان مدرسه‌ساز برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام و تأمین فضا‌های آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان استان شد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام آموزشی در استان گفت: توسعه فضا‌های آموزشی باید متناسب با نیاز مناطق و جمعیت دانش‌آموزی دنبال شود و در کنار ساخت مدارس جدید، ایمنی، استانداردسازی و کیفیت فضا‌های آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز افزود: خیرین با حضور مؤثر خود در عرصه مدرسه‌سازی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان ایفا می‌کنند و تداوم این همراهی می‌تواند روند اجرای طرح های آموزشی استان را شتاب بخشد.

کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق؛ ضرورت همراهی خیرین

در ادامه این نشست، ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضا‌های آموزشی، در برخی مناطق استان همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام و پاسخگویی به نیاز‌های موجود، نیازمند تداوم همکاری خیرین هستیم.

۲۱۸ طرح آموزشی در مسیر نهضت توسعه عدالت

رضایی ادامه داد: در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، ۲۱۸ طرح در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال اجرا است که بخشی از این طرح ها در مهرماه به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری نیز در مسیر اجرا و تکمیل قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای تکمیل و تسریع در اجرای این طرح ها، به‌ویژه در مناطق دارای کمبود فضای آموزشی، همچنان نیازمند همراهی خیرین هستیم و مشارکت آنان می‌تواند روند توسعه فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان را شتاب بخشد.