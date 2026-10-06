به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، یازدهمین یادواره ۳۵ شهید والامقام منطقه اسلام‌آباد شهرستان قائم‌شهر، هم‌زمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین الله قلی، معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافع حرم، برگزاری این مجالس معنوی را نشانه وفاداری امت به آرمان‌های والای شهدا و تبعیت از ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: برگزاری این یادواره‌ها هم در راستای اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری است و هم بیانگر حضور دائمی و هوشیارانه مردم مؤمن در عرصه‌های گوناگون صیانت از ارزش‌های اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توطئه‌ها و خباثت‌های مستمر استکبار جهانی تصریح کرد: چشم بد بدخواهان هیچ‌گاه مخاطره‌ای اساسی برای نهال تنومند انقلاب اسلامی نخواهد داشت؛ این شجره طیبه و رود خروشان اسلام همواره در مسیر اعتلای خود است و برگزاری این آیین‌های مردمی، پیامی عظیم و دشمن‌شکن دارد؛ پیامی که به صراحت می‌گوید ملت ما با تمام وجود پای این انقلاب بوده‌اند، هستند و تا پای جان خواهند بود.

حجت‌الاسلام الله قلی با تأکید بر استمرار راه پُرشکوه شهیدان خاطرنشان کرد: با ریخته‌شدن هر قطره خون پاک از شهدا، ده‌ها، صد‌ها و هزاران انسان مؤمن و متعهد اجازه نخواهند داد پرچم عزت این نهضت بر زمین بماند و با جان‌فشانی و همت والای خود، راه پربار شهادت را ادامه خواهند داد.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش در پایان یادآور شد: تداوم روحیه ایثار، مقاومت و شهادت، منشأ قدرت حقیقی برای رزمندگان اسلام، آحاد مردم و دولتمردان است و این حضور و همبستگی، بدخواهان نظام اسلامی را مأیوس کرده و بستر رشد و شکوفایی جامعه را فراهم می‌سازد.