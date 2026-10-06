معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از تفاهم با صندوق توسعه ملی برای فعال‌سازی منابع اشتغال روستایی و تعریف یک زنجیره اقتصادی برای هر استان خبر داد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما عبدالکریم حسین‌زاده گفت: بخشی از منابع اشتغال روستایی که در سنوات گذشته به‌دلیل نبود ارتباط و رغبت در بانک‌ها به روستا‌ها نرسیده بود، امسال با تفاهمی که بسته شد، در بالای زنجیره‌های اقتصادی قرار گرفت. بر همین اساس برای هر استان یک زنجیره برنامه‌ریزی شده که همکاران ما در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: حدود یک‌ونیم میلیارد دلار منابع با ارزش افزوده‌ای که ایجاد شد، هم‌اکنون حدود دو میلیارد دلار در بانک‌هاست و همچنان سر جای خود قرار دارد. اولویت با مناطق مرزی است که دسترسی بیشتری به صادرات دارند، چرا که معتقدیم امنیت پایدار از اقتصاد پایدار به دست می‌آید.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به هفته روستا و عشایر گفت: همکاران ما دو ردیف جداگانه برای اشتغال روستایی در نظر گرفته‌اند که یکی از محل حساب پیشرفت و عدالت حدود چهار هزار میلیارد تومان است که سه‌برابر شده و به‌صورت جدی در حوزه اشتغال روستایی دنبال می‌شود. به گفته وی، همین دیروز دومین ابلاغ آن به همه استان‌ها اعلام شد.

حسین‌زاده تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، اشتغال پایدار ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که اگر شش ماه دیگر به آن منطقه برگشتیم، آن شغل سر جایش باشد، نه‌تنها از بین نرفته باشد بلکه قوی‌تر هم شده باشد. وی این برنامه را با دو هدف تولید بیشتر و بهره‌وری بالاتر دنبال می‌کنیم.

وی درباره انرژی خورشیدی نیز گفت: یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که پیش از این مصوبه آن از دولت اخذ شده است. ما شیوه‌نامه‌ای تدوین کردیم تا بتوانیم صفحات خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر را جزو پیشران‌ها بیاوریم و برای متقاضیان صادر کنیم.

به گفته حسین‌زاده، در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت و سازمان بهینه‌سازی منعقد شده و انرژی خورشیدی جزو زنجیره‌های اقتصادی استان‌هاست؛ به‌طوری‌که در برخی استان‌ها که ظرفیت انرژی بالایی دارند، این زنجیره به متقاضیان تعلق می‌گیرد و معاونت خود پیگیر مجوز‌های آنان است.