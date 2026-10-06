امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پلیس هوشمند

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا از صدور بیش از صد هزار تائیدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت به صورت هوشمند خبر داد. هوشمندی که به سرعت در حال تسری در بخش‌های گوناگون فراجاست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۳:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
خبرهای مرتبط

پلیس مازندران به دنبال توسعه همکاری‌های علمی و فناوری با دانشگاه‌ها

راه‌اندازی سامانه الکترونیک ثبت ساعت ناوگان عمومی

مازندران پیشرو در پلیس هوشمند؛ توسعه پایش تصویری تا دورافتاده‌ترین روستاها

قدردانی جانشین فراجا از عملکرد پلیس استان کرمان

برچسب ها: پلیس هوشمند ، هوشمندسازی پلیس ، پلیس ، معافیت سربازی
 