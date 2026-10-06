پلیس هوشمند

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا از صدور بیش از صد هزار تائیدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت به صورت هوشمند خبر داد. هوشمندی که به سرعت در حال تسری در بخش‌های گوناگون فراجاست.