روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای، از هلاکت ۸ نفر و دستگیری ۴ نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ در ادامه تلاش‌های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست‌های آمریکایی صهیونسیتی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیرو‌های خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ دست داشتند شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ به هلاکت رسیدند. در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد ۴ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفیگاه‌های تروریست‌ها به برخی فریب خوردگان هشدار می‌دهد که فریب مزدوران صهیونی ـ آمریکایی را نخورند.