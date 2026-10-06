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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۴ درصدی و افزایش ۱۸۷ هزار ۲۶۱ واحدی به ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲.۳۳ درصدی و افزایش ۴۸ هزار و ۱۹۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۱۳ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۷ هزارو ۹۸۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۳ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۹۵ درصد بازار معادل حدود ۸۱۷ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.