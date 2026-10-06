رئیس دانشگاه تهران گفت: با توجه به تسلط دانشجویان به ابزار‌های هوش مصنوعی ضروری است استادان نیز به این تکنیک مسلط باشند. البته اقداماتی در معاونت آموزشی دانشگاه و بخش‌های مربوطه انجام شده و آموزش‌های لازم به استادان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمدحسین امید در آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران گفت: با توجه به تسلط دانشجویان به ابزارهای هوش مصنوعی ضروری است استادان نیز به این تکنیک مسلط باشند. البته اقداماتی در معاونت آموزشی دانشگاه و بخش‌های مربوطه انجام شده و آموزش‌های لازم به استادان ارائه شده است. بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله آموزش و پژوهش نیز، دوره‌های مختلفی را برای آشنایی و تسلط استادان به این دانش جدید تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با توجه به سرعت توسعه این دانش، سرعت بخشیدن به آشنایی و تسلط بر آن ضروری است».

وی با تاکید بر اهمیت این دانش در آینده بشر گفت: «ما نه قصد مقابله با این علم را داریم، نه ضرورتی برای مقابله وجود دارد و نه این مقابله فایده‌ای دارد. بنابراین تنها راه مواجهه با این دانش، آمادگی و تسلط بر آن است».

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: «ما باید از این دانش هم در فرایند یادگیری و یاددهی و هم در ارزیابی‌ها استفاده کنیم. از این ظرفیت و فرصت می‌توانیم در ارزیابی‌های بهتر در دانشگاه بهره ببریم و به جای اینکه مغلوب هوش مصنوعی شویم، نشان دهیم که هوش انسان بر هوش مخلوق خودش برتری دارد».

نگرانی‌ها در حوزه ارزیابی آموزشی

رئیس دانشگاه تهران گفت: «علاوه بر اینکه نتوانسته‌ایم از فرایند یادگیری و یاددهی هوش مصنوعی به خوبی بهره ببریم، متأسفانه در فرایند ارزیابی نیز مشکلاتی وجود دارد. به‌طوری که وقتی در کلاسی با ۶۰ تا ۷۰ دانشجو، نزدیک به ۹۰ درصد آنان نمره ۲۰ کسب می‌کنند، این جای نگرانی است. بنابراین باید ارزیابی استادان به گونه‌ای باشد که تمام جوانب درس و یک دوره زمانی مشخص را لحاظ کند».

الگو بودن برگزیدگان برای استادان جوان

رئیس دانشگاه تهران خطاب به برگزیدگان جشنواره امسال گفت: «شما باید الگو و نمونه باشید، به‌ویژه برای استادان جوانی که به‌عنوان همکار وارد دانشگاه می‌شوند اما با فرایندهای آموزشی دانشگاه آشنا نیستند و تجارب همکاری در دانشگاه را به این عزیزان منتقل کنید. همه ما باید تلاشمان در این جهت باشد که جایگاه و شأن دانشگاه خدشه‌دار نشود».

اولویت دانشگاه تهران توسعه کیفی است

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تلاش ما در این دوره، توسعه کیفی دانشگاه تهران است، اظهار داشت: «دانشگاه تهران در این راستا برنامه‌ریزی‌های متعددی کرده و تمام برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و معاونت‌های مختلف دانشگاه در راستای ارتقای کیفی دانشگاه و جایگاه ملی و بین‌المللی آن است».

نگرانی از تنزل جایگاه بین‌المللی

رئیس دانشگاه با ابراز نگرانی از جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه گفت: «هرچند دانشگاه تهران همچنان جایگاه برتر ملی را دارد و در رتبه‌بندی بین‌المللی نیز در صدر دانشگاه‌های ایران قرار دارد، اما متأسفانه در ۱۰ سال اخیر جایگاه این دانشگاه در سطح بین‌المللی تنزل پیدا کرده است. این البته دلایل متعدد دارد. تحریم‌ها، عدم امکان ارتباط و تعامل بین‌المللی و مانند آن بسیار مهم‌اند، اما به هر حال تلاش خود ما نیز بسیار مؤثر است. زمانی رتبه‌های زیر ۳۰۰ و ۲۰۰ متعلق به دانشگاه تهران بود، اما هم‌اکنون در جایگاه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هستیم و این مناسب شأن و جایگاه دانشگاه تهران نیست. اگر تلاش علمی را به طور جدّی پیگیری و برنامه‌ریزی نکنیم، ممکن است جایگاه دانشگاه دچار تنزل شود».

نقش کیفیت ورودی‌ها در جایگاه دانشگاه

دکتر امید گفت: «باید دانشجویان با کیفیت و با رتبه‌های پایین وارد دانشگاه شوند. در حال حاضر به دلیل قوانین موجود و نقل و انتقالات، دانشجویانی در یک کلاس داریم که اصلاً هم‌سطح نیستند و این یکی از مشکلات ما در دانشگاه است. به‌طور میانگین، تناسب جایگاه دانشگاه به دو عامل بستگی دارد: کیفیت ورودی‌های دانشگاه و اقداماتی که ما مسئولان باید انجام می‌دادیم و ندادیم. بنابراین هم باید در کیفیت ارتقای ورودی‌های دانشگاه بازنگری شود و هم اقدامات ضروری در این راستا صورت گیرد».

بورس نخبگان برای حمایت از ورودی‌های جدید

دکتر امید گفت: به کمک برخی خیّرین، بورسی راه‌اندازی کرده‌ایم که دانشجویان نخبه‌ای که وارد دانشگاه می‌شوند، با دریافت این کمک‌ها بتوانند بدون دغدغه معیشت ادامه تحصیل دهند. باید از چنین ظرفیت‌هایی برای جذب نخبگان در دانشگاه استفاده کنیم تا کیفیت ورودی‌ها افزایش یابد و با اقداماتی که انجام می‌دهیم بتوانیم مسیر صعودی را به دانشگاه تهران بازگردانیم.

دکتر امید گفت: «همه ما مدیون این دانشگاه هستیم؛ چه کسانی که در اینجا تحصیل کرده‌ایم و چه کسانی که در اینجا فعالیت می‌کنند. همه ما به این دانشگاه و به بزرگانی که در این دانشگاه تحصیل و تدریس کرده‌اند و این دانشگاه را در سطح ملی و جهانی بلندآوازه کردند، مدیون هستیم. پیشتازی دانشگاه تهران برای دهه‌ها در سطح منطقه‌ای و ملی، مرهون این استادان است. امیدوارم ما نیز بتوانیم این دانشگاه را با کیفیت و جایگاه و شأن واقعی خود به نسل بعد از خود تحویل دهیم».

آمادگی دانشگاه برای حل مشکلات کشور

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه تهران برای حل مشکلات کشور به دولت اعلام آمادگی کرده است، گفت: «دولت به دانشگاه اعتماد کامل دارد و اعلام کرده است که مسائل خود را برای حل به دانشگاه تهران واگذار می‌کند. این همان جایگاه ارزشمند دانشگاه تهران است. باید همه تلاش کنیم، دانشگاه تهران را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم و خواست رئیس‌جمهور محترم نیز محقق شود».

گفتنی است در سیزدهمین جشنواره آموزش دانشگاه از ۷۹ برگزیده آموزش دانشگاه در سال ۱۴۰۵ تجلیل و تقدیر به عمل آمد.