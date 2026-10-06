به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سلماس گفت: سلماس با تولید سالانه ۵۰ تن پسته، رتبه نخست آذربایجان غربی در تولید این محصول را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید پسته در این شهرستان ۲۰ درصد افزایش یابد.

نیما قهرمانی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سلماس با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در تولید محصولات کم‌آب‌بر اظهار کرد: سلماس دارای ۲۲۰ هکتار باغ پسته است که از این میزان، ۱۰۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده است.

وی افزود: سالانه حدود ۵۰ تن پسته از باغات این شهرستان برداشت می‌شود و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، پیش‌بینی می‌کنیم میزان تولید پسته در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سلماس با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر گفت: حمایت از کشاورزانی که به سمت کشت محصولاتی همچون پسته و سایر گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی منطقه حرکت می‌کنند، از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

قهرمانی ادامه داد: در این راستا برنامه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند تولید و کمک به بازاریابی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه باغات پسته علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه باشد.