به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نوید توکل رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان گفت: فرآیند انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس استان از یکم تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و والدین دانش‌آموزان می‌توانند با حضور آگاهانه و مسئولانه در این فرآیند، در تقویت یکی از مهم‌ترین بسترهای مشارکت مردمی در نظام تعلیم و تربیت نقش‌آفرینی کنند.

انجمن اولیا و مربیان؛ بستر مشارکت خانواده در تعلیم و تربیت

توکل با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق مشارکت خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت است، افزود: این انجمن‌ها فرصت ارزشمندی برای همفکری، گفت‌وگو و تعامل سازنده میان خانواده و مدرسه فراهم می‌کنند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت والدین در برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و فرهنگی مدارس را فراهم می‌سازند.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان ادامه داد: والدین دانش‌آموزان با اعلام آمادگی و حضور در انتخابات می‌توانند ضمن انتخاب نمایندگان خود، زمینه حضور افراد توانمند، دغدغه‌مند، مسئولیت‌پذیر و دارای ظرفیت‌های فکری و اجتماعی را در انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس فراهم کنند.

مشارکت الکترونیکی خانواده‌ها از طریق My.Medu.ir

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان درباره شیوه برگزاری انتخابات نیز گفت: انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان در سال تحصیلی جاری با استفاده از ظرفیت‌های حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند متناسب با شرایط خود در این فرآیند مشارکت کنند.

وی افزود: در شیوه الکترونیکی، والدین دانش‌آموزان می‌توانند با ورود به سامانه My.Medu.ir، مراجعه به بخش «انجمن اولیا و مربیان» و انتخاب گزینه «انتخابات انجمن»، مراحل مربوط به مشارکت در انتخابات را انجام دهند.