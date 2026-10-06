رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: ایران جزو ۵ کشور برتر دنیا در تولید دارو‌های بیولوژیک است، در سرعت کاهش مرگ ومیر مادر باردار جزو سه کشور اول دنیا و در تولید دارو‌های بیولوژیک در منطقه اول و جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: راستی کدامین عامل خطر بزرگتر از ویروس جزیره آستین است که همه ایندکس‌ها و شاخص‌های سلامت در دنیا را دچار اختلال می‌سازد؟ مبتلایان به این ویروس خطرناک جزیره آپستین دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، مراکز درمانی را پس از شکست در میدان جنگ به ابزار جنگی و قطع نفس‌ها تبدیل کرده‌اند؛ لذا شما دانشمندان پزشکی در دنیا در خلال این کنگره‌ها باید رنج بشریت امروز را به پلی پایدار و ماندگار بین ملت‌ها و راهی برای باز کردن نفس‌ها و مقابله با این ویروس تبدیل کنید.

وی ادامه داد: هرچه مبتلایان به ویروس جزیره آپستین دور کشور‌های دیوار و حصار بسازند و جان انسان‌ها را بگیرند شما پزشکان و دانشمندان حوزه سلامت باید بیش از پیش با زبان جهانی مشترک که همان تعهد به سلامت نوع بشر است، باید انسان‌ها و جان آنها و سلامتی آنها را به هم پیوند بزنید.

رئیس زاده متذکر شد: منظر چهارم در این کنگره، ارائه توان و تصویرقدرتمند از دستاورد‌های علمی و پژوهشی کشور ما در عرصه سلامت است. آنجا که شیوع سل در دنیا ۱۳۴ در صد هزار است و کشور ما علیرغم همسایگی با کشور‌هایی که رکورددار بیشترین شیوع سل در دنیا با عددی بیش از ۲۵۰ در صد هزار هستند، شیوع این بیماری را در چهاردهه گذشته به حدود۱۱ در صد هزار رسانده است؛ یعنی یک دهم میانگین شیوع در دنیا. عددی که آرزوی جوامع بین‌المللی و نهاد‌های بین‌المللی سلامت برای سال ۲۰۳۰ و۲۰۵۰ میباشد.

رئیس نظام پزشکی ایران با اشاره به مواردی دیگر از افتخارات نظام سلامت ایران، ابراز کرد: همانگونه که در مرگ ومیر مادر باردار نیز آمار ما یک دهم آمار جهانی است، میانگین آمار مرگ ومیر مادر باردار در دنیا ۱۹۰ در صد هزار تولد زنده است؛ در کشور ما این عدد به حدود ۲۰ در صد هزار تولد زنده رسیده است؛ در حالی که سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۳۰، عدد ۷۰ در صد هزار تولد زنده را پیش بینی کرده است ما در حال حاضر یک سوم این عدد هستیم.

وی متذکر شد: همان طور که در مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، آمار ما یک سوم میانگین آمار جهانی است. در پوشش واکسیناسیون جزو کشور‌های اول دنیا هستیم، در سرعت کاهش مرگ ومیر مادر باردار جزو سه کشور اول دنیا بوده و در تولید دارو‌های بیولوژیک در منطقه اول و جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

به گفته رئیس زاده در عمل‌های پیچیده قلب و ریه و عروق جزو ده کشور برتر دنیا و در پیوند کبد به طور بلامنازع رکورددار بیشترین پیوند کبد در یک مرکز در سال در دنیا بوده و در سایر عمل‌های پیوند جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

این کنگره می‌تواند نمایشی شکوهمند از توان علمی و عملی دانشمندان و زحمتکشان و پزشکان و همه دستاندرکاران حوزه سلامت کشور باشد.

رئیس زاده یادآور شد: در پایان مایلم دو نکته را به استحضار برسانم: نکته اول آن است که؛ آلودگی هوا با بیشترین اثر بر دستگاه تنفسی بیش از ۵۰ هزار مرگ سالانه در کشور ما رقم می‌زند و روزانه بیش از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آسیب اقتصادی به کشور وارد می‌کند و در کنار مرگ و میر و مصدومیت‌های ناشی از سوانح جاده‌ای و تصادفات بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی یا جی‌دی‌پی کشور را می‌بلعد؛ به خصوص در دولت آقای دکتر پزشکیان باید اهتمامی ویژه به اقدامات عملی و ماندگار در راستای کاهش آلودگی و کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از این دو عامل به عمل آید.

رئیس نظام پزشکی ایران خاطرنشان کرد: دوم آنکه؛ به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مایلم در این فرصت ارزشمند و از تریبون این کنگره علمی و وزین به اطلاع همه همکاران شریفم در جوامع پزشکی دنیا و همه آزادگان عالم برسانم که دولت کودک کش آمریکا بر خلاف همه قوانین بین‌المللی و پس از شکست فاحش در عرصه میدان نظامی، همه امکانات پزشکی و نجات بیماران و حتی دارو‌های بیماران خاص و دیالیزی، از جمله در اقدام ضدبشری حمله به کشتی توسکا، را به ابزار جنایت جنگی علیه مردم و ملت ما تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: پزشکان دنیا و نهاد‌های بین‌المللی نباید اجازه دهند جان انسان‌های بیگناه به ابزار جنگی دولت‌ها و رژیم‌های شکست‌خورده در میدان جنگ تبدیل شود.

صد البته که کشور ما و ملت ما و دانشمندان پرآوازه این دیار کهن، حتماً این رژیم‌های ضدبشری و نهاد‌های منفعل بین‌المللی را روزی پاسخگوی این خاموشی و مدهوشی و سکوت بیشرمانه خود خواهند کرد.