به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در آئین قرعه کشی زمین‌ها با اشاره به اینکه این قرعه کشی صرفا برای تعیین پلاک هر خانواده انجام شده گفت:در این مرحله ۱۰۸ پلاک زمین برای ۱۰۸ خانواده دارای سه فرزند به بالا درنظر گرفته شد و متقاضیان به قید قرعه پلاک زمین خود را مشخص کردند.

محمود درویشی بابیان اینکه این زمین‌ها در شهرک ۵/۵ هکتاری جوان که برای این هدف جانمایی شده قرار دارند افزود: همه پلاک‌ها ۲۰۰ متری و به صورت رایگان واگذار شده است ومتقاضیان فقط هزینه آماده سازی زمین را پرداخت می‌کنند.

دراین آیین لیلا سادات ابطحی مدیرکل دفترامور اجتماعی وفرهنگی استانداری هم به ضرورت افزایش جمعیت اشاره کرد وگفت: دشمن تنها به خاک چشم ندوخته است بلکه بنیان خانواده را هدف گرفته است و ما باید در این زمینه با هوشیاری و فراهم سازی امکانات، برای جوانان امید آفرینی و زمینه ازدواج آنها را فراهم کنیم.