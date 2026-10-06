معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از ابلاغ آیین‌نامه شرایط ویژه بازگشت نخبگان به کشور خبر داد و گفت: نخبگان ایرانی خارج از کشور می‌توانند از تسهیلاتی مانند واردات یک‌باره خودرو و تجهیزات آزمایشگاهی بدون حقوق گمرکی و پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی برای بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، جزئیات آیین‌نامه شرایط ویژه بازگشت نخبگان به کشور را تشریح کرد.

وی گفت: همزمان با ۱۰ مهر، روز ملی نخبگان، بخشنامه‌ای با عنوان «شرایط ویژه برای نخبگان متقاضی بازگشت به کشور» ابلاغ شده است. بر اساس این بخشنامه، ابتدا نخبگی متقاضیان بازگشت باید به تأیید مرکز ملی نخبگان برسد و پس از آن، مشمول تسهیلات ویژه این آیین‌نامه خواهند شد.

وی گفت: نخبگانی که در خارج از کشور تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی دارند، می‌توانند برای یک‌بار این تجهیزات را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افزود: نخبگان دارای خودرو در خارج از کشور نیز می‌توانند یک‌بار خودروی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند و در صورت دشوار بودن انتقال خودرو به دلیل طولانی بودن مسافت، می‌توانند معادل ارزش آن از خودرو‌های وارداتی بدون حقوق گمرکی استفاده کنند.

افشین گفت: نخبگان مشمول این آیین‌نامه در طرح جهش ملی مسکن نیز قرار می‌گیرند و به محض ورود به کشور، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی آنها تحت پوشش معاونت علمی برقرار خواهد شد.

وی از دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور خواست با مطالعه این مصوبه، برای بازگشت و خدمت به کشور اقدام کنند و گفت: معاونت علمی از نخبگان بازگشته با امکانات و خدمات ویژه حمایت خواهد کرد.