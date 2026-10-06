معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور از برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری همزمان با روز ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۱۵۰ غرفه، ۳۰ چادر عشایری، ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و ۱۸ خانه روستایی با معماری بومی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین‌زاده در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر گفت: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری پس از چند سال وقفه افتتاح خواهد شد و نمایندگانی از تمام استان‌های کشور در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ غرفه برای ارائه محصولات و توانمندی‌های روستایی و عشایری در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند و ۳۰ چادر عشایری از مناطق و اقوام مختلف کشور نیز برپا خواهد شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این رویداد گفت: ۵۰ شرکت دانش‌بنیان، ۱۰ مرکز فناوری و نوآوری روستایی و عشایری و پنج زنجیره بنیادین برای ارائه و نمایش دستاورد‌های خود در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

حسین‌زاده ادامه داد: پنج غرفه نیز به صنایع احیاشده اختصاص یافته و ۱۸ خانه روستایی با معماری بومی از استان‌های مختلف کشور در محل نمایشگاه احداث خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای شاد و امیدبخش در نمایشگاه: با توجه به پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی اخیر در کشور، تلاش کرده‌ایم فضای متفاوت و شادی را برای بازدیدکنندگان فراهم کنیم؛ به همین منظور از ۴۵ گروه آیینی برای اجرای موسیقی محلی و معرفی فرهنگ و آیین‌های مناطق مختلف کشور دعوت شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور همچنین از حضور مهمانانی از شهرستان میناب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ۲۰ مهمان ویژه از میناب در این رویداد حضور خواهند داشت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور میزبان و پذیرای این عزیزان خواهد بود.

همچنین حسین‌زاده از رونمایی «نشان مسئولیت اجتماعی برتر جامعه روستایی و عشایری» در این نمایشگاه خبر داد و افزود: در جریان برگزاری این رویداد از دهیاران برتر و زنان برتر روستایی و عشایری نیز تجلیل خواهد شد.