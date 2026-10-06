به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همدلی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و با همراهی جامعه دانش‌آموزی و فرهنگیان در مدارس برگزار شده است.

محمدحسین ذوالفقاری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با دعوت از دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای مشارکت در جشن عاطفه‌ها، اظهار کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده را می‌توان به مدارس و ادارات کمیته امداد اهدا کرد.

وی افزود:همچنین خیران و مردم نیکوکار می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۳ مربع از طریق تلفن همراه در این طرح مشارکت کنند.

مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان در این مراسم با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی از دانش‌آموزان نیازمند، گفت: در قالب طرح‌های حمایتی، یک هزار و ۲۵۰ دانش‌آموز نیازمند شهرستان سمنان تحت حمایت قرار دارند.