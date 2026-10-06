به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به ثبت این تصویر توسط دوربین‌های مداربسته پاسگاه محیط‌بانی کوه گل گفت: این پاسگاه در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده دنا به دوربین‌های مداربسته مجهز است و امکان تصویربرداری در شب نیز فراهم شده است.

دیانتی نسب افزود: تصاویر دوربین‌های این پاسگاه به‌صورت آنلاین در اتاق مانیتورینگ اداره کل حفاظت محیط زیست استان مدیریت و پایش می‌شود و در یکی از تصاویر ثبت‌شده، حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در محوطه پاسگاه مشاهده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این خرس قهوه‌ای در ساعات شب وارد محوطه پاسگاه محیط‌بانی کوه گل شده و حدود ۱۰ دقیقه در این محل حضور داشته و پس از آن از محوطه پاسگاه خارج شده است.

پایش هوشمند حیات وحش در دنا

دیانتی نسب با اشاره به اهمیت استفاده از تجهیزات هوشمند برای پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست گفت: ثبت چنین تصاویری بیانگر اهمیت پایش مستمر زیستگاه‌های طبیعی و امکان رصد گونه‌های ارزشمند حیات وحش در مناطق تحت مدیریت است.

وی ادامه داد: ارتفاعات دنا و منطقه کوه گل از زیستگاه‌های ارزشمند حیات وحش استان به شمار می‌روند و استمرار پایش می‌تواند در شناخت بهتر رفتار گونه‌ها، بررسی وضعیت زیستگاه و مدیریت مؤثرتر مناطق نقش داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه خرس قهوه‌ای از گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده حیات وحش است، تصریح کرد: حفاظت از این گونه و زیستگاه آن از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست است.

هشدار محیط زیست به گردشگران و جوامع محلی

دیانتی نسب از مردم، گردشگران و جوامع محلی خواست از نزدیک شدن به حیات وحش، تغذیه حیوانات و ایجاد هرگونه مزاحمت برای گونه‌های جانوری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده حیات وحش یا بروز هرگونه تعارض احتمالی میان انسان و حیوانات وحشی، موضوع باید به مأموران محیط‌بانی اطلاع داده شود تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.