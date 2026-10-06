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زنگ عاطفهها در دبستان حضرت زینب (س) همدان و با هدف ترویج فرهنگ همدلی نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دختران دانشآموز این مدرسه با اهدای کمکهای خود، در پویش زنگ عاطفهها مشارکت کردند تا بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار تأمین شود.
۲۵ هزار و ۲۰۰ دانشآموز در استان همدان زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند و برای تأمین نیازهای تحصیلی خود چشمانتظار حمایت خیران و نیکوکاران هستند.
سال گذشته نیز با مشارکت دانشآموزان، خیران و مردم استان، ۴ میلیارد تومان در جشن عاطفهها جمعآوری شد.
امسال هم زنگ عاطفهها به صدا درآمده تا مهربانی، راهی باشد برای اینکه هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی، از تحصیل و امکانات آموزشی بازنماند.