به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دختران دانش‌آموز این مدرسه با اهدای کمک‌های خود، در پویش زنگ عاطفه‌ها مشارکت کردند تا بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار تأمین شود.

۲۵ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در استان همدان زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند و برای تأمین نیاز‌های تحصیلی خود چشم‌انتظار حمایت خیران و نیکوکاران هستند.

سال گذشته نیز با مشارکت دانش‌آموزان، خیران و مردم استان، ۴ میلیارد تومان در جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری شد.

امسال هم زنگ عاطفه‌ها به صدا درآمده تا مهربانی، راهی باشد برای اینکه هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی، از تحصیل و امکانات آموزشی بازنماند.