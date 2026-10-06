در آیینی با حضور مسئولان استان و شهرستان برخوار، اکرم هادیان به عنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی برخوار معرفی و از خدمات فرید شیرازی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان برخوار در این مراسم با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات این اداره در برخوار، بر اهمیت جایگاه اداره راه و شهرسازی در روند توسعه و پیشرفت شهرستان تأکید کرد و گفت: توسعه و بهسازی راه‌های مواصلاتی، پیگیری طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، تأمین و آماده‌سازی اراضی، ساماندهی محدوده‌های شهری و روستایی و همچنین رفع مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی از جمله موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

رضا علی معصومی افزود: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان برخوار و قرار گرفتن آن در مسیر‌های مهم ارتباطی، توجه به وضعیت راه‌های شهرستان، ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی و تکمیل طرح‌های عمرانی و زیرساختی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.