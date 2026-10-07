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مددجویان کمیته امداد استان سمنان در کنکور سراسری امسال رتبه های برتر کنکور را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسین ذوالفقاری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان، با اشاره به موفقیت دانشآموزان تحت حمایت این نهاد در کنکور سراسری گفت: ۱۹ نفر از مددجویان تحت حمایت استان موفق به کسب رتبههای زیر ۵ هزار شدند که در میان آنها یک نفر رتبه زیر ۱۰۰ و یک نفر نیز رتبه زیر هزار را به دست آوردهاند.
وی افزود: کمیته امداد در راستای حمایت از استعدادهای برتر و دانشآموزان و دانشجویان مستعد، بستههای حمایتی، کمکهزینههای تحصیلی و تسهیلات لازم را در اختیار این افراد قرار میدهد.
ذوالفقاری ادامه داد: حمایت از دانشآموزان و دانشجویان موفق و کوشا، بهویژه افراد تحت حمایت، از برنامههای مهم کمیته امداد است