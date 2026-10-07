به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسین ذوالفقاری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان، با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد در کنکور سراسری گفت: ۱۹ نفر از مددجویان تحت حمایت استان موفق به کسب رتبه‌های زیر ۵ هزار شدند که در میان آنها یک نفر رتبه زیر ۱۰۰ و یک نفر نیز رتبه زیر هزار را به دست آورده‌اند.

وی افزود: کمیته امداد در راستای حمایت از استعداد‌های برتر و دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد، بسته‌های حمایتی، کمک‌هزینه‌های تحصیلی و تسهیلات لازم را در اختیار این افراد قرار می‌دهد.

ذوالفقاری ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان موفق و کوشا، به‌ویژه افراد تحت حمایت، از برنامه‌های مهم کمیته امداد است