تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خراسان جنوبی، در نیمه نخست سال جاری، ۴۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت؛ روندی که بیانگر افزایش فعالیت‌های اقتصادی و استقبال بیشتر از فعالیت در چارچوب‌های رسمی و قانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۳۸۹ شرکت و مؤسسه غیرتجاری در خراسان جنوبی به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۲ درصد افزایش داشته است.

ابراهیمی افزود: افزایش آمار تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نشان‌دهنده افزایش تمایل فعالان اقتصادی، صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران برای فعالیت در چارچوب‌های رسمی و قانونی است و می‌تواند در تقویت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کسب‌وکارها مؤثر باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیندهای ثبتی گفت: توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، تسریع فرآیندهای ثبت و کاهش مراجعات حضوری، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به خدمات ثبتی دنبال می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: ثبت رسمی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ضمن ایجاد شخصیت حقوقی برای این مجموعه‌ها، نقش مهمی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، صیانت از حقوق اشخاص و فراهم شدن زمینه فعالیت قانونی و مطمئن آنها دارد.

ابراهیمی تأکید کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در چارچوب سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تسهیل و تسریع ارائه خدمات ثبتی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.