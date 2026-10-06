به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داریوش سرخانی مقدم مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به نقش مشارکت مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های استان اعلام کرد: سه پروژه استراتژیک راهسازی برای سال ۱۴۰۵ در قالب طرح مالیات نشان‌دار معرفی شده‌اند.

وی اظهار کرد: از جمله این پروژه‌ها، بهسازی ۷ کیلومتر از راه اصلی بیله‌سوار به گوک تپه با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، احداث باند دوم محور اردبیل به سرچم (قطعه ۷) به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۸۳ میلیارد تومان و همچنین احداث باند دوم مسیر مشگین‌شهر به پارس‌آباد با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل همچنین به اختصاص اعتبار ۱۶ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومانی برای تأمین فضا‌های آموزشی و کمک‌آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اشاره کرد و افزود: هدف از این اقدامات، پاسخگویی به نیاز‌های مبرم مردم استان و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است.

وی تأکید کرد: مؤدیان می‌توانند با انتخاب این پروژه‌ها در هنگام تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، مستقیماً در توسعه زیرساخت‌های ماندگار استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با تأکید بر اینکه این طرح ظرفیت مناسبی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار فراهم می‌کند، گفت: در حوزه آموزش، احداث مدرسه ۶ کلاسه «الزهرا» در منطقه انگوت با اعتبار ۳ میلیارد تومان و احداث مدرسه ۶ کلاسه «تختی» در شهرستان بیله‌سوار با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.

سرخانی‌مقدم با توضیح نحوه مشارکت شهروندان در این طرح گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این پروژه‌های مشخص در هنگام تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، مالیات خود را مستقیماً در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود جاده‌های استان صرف کنند.

وی تأکید کرد: این روش، راهکاری هوشمندانه برای تبدیل مالیات به پروژه‌های ملموس و شاهد در زندگی روزمره مردم است.