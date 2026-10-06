در میانِ دعاهایِ شبانه و ذکرِ صلوات، روایتی از وفاداریِ ماندگار به دورانِ مبارزه و انقلاب در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسیرِ جهاد، مسیری است که با خون نوشته می‌شود و با ایمان، تداوم می‌یابد. این داستانِ خانواده‌ای است که از سال ۱۳۵۸، زمانی که شهید مهدی بهمنش در خاک گنبد، جانِ خویش را فدای میهن کرد، هرگز از مسیرِ انقلاب منحرف نشده است.

امروز، این مسیراز سوی بانویی هشتاد ساله ادامه می‌یابد که اگرچه در دنیایِ کلماتِ نوشته‌شده غریبه است، اما در زبانِ صلوات و پیوند با قرآن، تسلطی بی‌نظیر دارد.

او در هشتاد سالگی، نه تنها از یادِ همسرِ شهید و ارزش‌هایِ انقلاب فاصله نگرفته، بلکه با صلابتی مثال‌زدنی، نقشِ نگهبانِ این میراث را ایفا می‌کند.

هر شب، با پوششی که نمادِ عشق به وطن و وفاداری به آرمان‌هایِ انقلاب است، در میادینِ مردمی و اجتماعاتِ انقلابی حضور می‌یابد.

حضورِ او در میانِ مردم، تنها یک حرکتِ ساده نیست؛ بلکه نمادی از پیوستگیِ نسل‌ها به مسیرِ شهید است.

این بانویِ مجاهد، با وجودِ گذشتِ دهه‌ها، همچنان با همان شور و اشتیاق، در میعادگاه‌هایِ انقلابی، حضور دارد تا نشان دهد که شعله‌یِ ایمان در خانواده‌هایِ شهید، هرگز خاموش نمی‌شود.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد...