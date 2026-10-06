معاون اول قوه قضائیه، در دومین جلسه هیئت مرکزی کاهش اطاله دادرسی، از عملیاتی‌شدن نظارت هوشمند بر کارشناسی و ثبت خودکار لوایح تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در دومین جلسه هیئت مرکزی کاهش اطاله دادرسی که با حضور معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی، راهبردی، پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد، بر ضرورت اقدامات پایه‌ای و اساسی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

هوشمندسازی ارجاع کارشناسی و برون‌سپاری خدمات قضایی

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقدامات مؤثر در کاهش اطاله دادرسی گفت: هوشمندسازی ارجاع کارشناسی، برون‌سپاری خدمات قضایی، ارائه خدمات از طریق سکوها، ارجاع هوشمند پرونده به شعب رسیدگی و ضمانت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیر مستقیم در کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.

وی در تشریح ارجاع هوشمند قرار‌های کارشناسی افزود: در ارجاع هوشمند قرار‌های کارشناسی، بحث صلاحیت در رتبه‌بندی و صلاحیت رشته کارشناسان مطرح است که در حال انجام است.

هوشمندسازی ارجاع پرونده بدون دخالت انسانی

خلیلی یکی از حوزه‌های تحول‌آفرین را هوشمندسازی ارجاع پرونده دانست که بدون دخالت انسانی صورت می‌پذیرد و گفت: با این اقدام، شائبه‌ها و ذهنیت منفی که در ارجاع وجود داشته نه تنها از بین خواهد رفت، بلکه ماندگاری پرونده در بخش ارجاع نیز از بین خواهد رفت.

ضمانت الکترونیکی؛ تحولی مهم در قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای ضمانت الکترونیکی گفت: ضمانت الکترونیکی نیز یک تحول مهم در قوه قضاییه است، اما نباید صرفاً اعلام کنیم که چه تعداد وارد سامانه شده است؛ باید توضیح دهیم این اقدام برای حل چه مشکلی ایجاد شده، چرا این راهکار را انتخاب کرده‌ایم و چه آثار و فوایدی دارد.

وی افزود: این اقدام با استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری و افزایش رضایتمندی عمومی مردم بسیار مؤثر است و می‌تواند زمینه‌های فساد را نیز از این فرآیند حذف کند. اگرچه تازه شروع کرده‌ایم و استان‌ها در حال پیوستن به این فرآیند هستند، ثمرات آن در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.

ثبت خودکار لوایح؛ پایان تأخیر‌های طولانی

خلیلی با اشاره به موضوع ثبت لوایح گفت: در گذشته مواردی وجود داشته که فرد لایحه‌ای را ارائه کرده، اما ثبت آن با تأخیر طولانی مواجه شده است. حتی مواردی وجود داشته که ثبت لایحه ماه‌ها به طول انجامیده است. یکی از اقداماتی که با استفاده از درگاه‌های مختلف و ظرفیت فناوری در حال انجام است، برون‌سپاری و الکترونیکی کردن این فرآیندهاست.

وی افزود: وقتی لایحه از طریق درگاه‌های مربوط ثبت شود، دیگر قرار نیست لایحه در اختیار شعبه بماند تا کسی آن را ثبت کند یا نکند. این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که لایحه به سرعت ثبت و در اختیار مرجع مربوط قرار گیرد. این اقدامات زیرساختی در جهت رفع اطاله دادرسی انجام شده است.

اطاله دادرسی؛ موضوعی جدید نیست

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه توجه به اطاله دادرسی موضوع جدیدی در دستگاه قضایی نیست، گفت: این‌گونه نیست که در سال ۱۴۰۴ تازه به این موضوع توجه کرده باشیم. از سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فراوانی در باب کاهش اطاله دادرسی داشته‌ایم. برخی استان‌ها نیز ابتکاراتی داشته‌اند و بخشی از اقدامات بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که در قوه قضاییه و شورای معاونان تدوین شده، دنبال شده است.

وی افزود: این اقدامات تاکنون در نظام قوه قضائیه تجربه نشده است، چرا که در گذشته اقدامات انجام‌شده مبتنی بر ابزار‌های سنتی بوده که این ابزار‌ها تأثیر اساسی و پایه‌ای نداشته است؛ لکن امروز با ورود ابزار‌های نوین متناسب با نیازها، علاوه بر پایداری اقدامات می‌توان گفت تأثیر زیادی در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

حرکت بر اساس سند تحول قضایی

خلیلی گفت: ما بر اساس سند تحول قضایی و با اولویت‌بندی مسائل در حال حرکت هستیم و نباید در جلسات صرفاً بگوییم اقدامی انجام نشده است. اقدامات متعددی در این مدت انجام شده که باید آنها را ببینیم، آثارشان را ارزیابی کنیم و برای گام‌های بعدی تصمیم بگیریم.