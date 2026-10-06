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با آزادی ۴۰ محکوم مالی از زندانهای آذربایجانغربی با کمک خیرین ستاد دیه؛ مجموع زندانیان آزاد شده در سال جاری به ۵۸۰ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیسکل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان غربی گفت: با آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد، مجموع زندانیان آزاد شده در سال جاری به ۵۸۰ نفر رسیده است.
محمدعلی علینژاد با تأکید بر راهبردهای قوه قضائیه در نظارت بر وضعیت زندانیان اظهار داشت: «پایش دائمی، سیستمی و میدانی پروندههای محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در زندان نماند و در عین حال، احقاق حقوق شکات نیز متوقف نشود.»
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان با تبیین رویکرد محاکم قضایی تصریح کرد: «شعب دادگاهها با ارزیابی دقیق تمکن طرفین، تعیین سازوکار منطقی اقساط و قبولی اعسار، فرآیند تسویه دیون را تسهیل میکنند که در این چرخه، مساعی هوشمندانه و تلاشهای خستگیناپذیر مددکاران اجتماعی در برقراری صلح، ترغیب به صلح و سازش و اخذ رضایت نقشی محوری دارد.»
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با تکریم فرهنگ گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: «تقدیر ویژه شایسته شکات بزرگواری است که با ایثار و بخشش بخشی از مطالبات خود، زمینهساز آزادی بدهکاران میشوند؛ این روحیه جوانمردانه در کنار حمیت خیرین نیکوکار، نمودی از اخلاق اسلامی و احیای حیات اجتماعی خانوادههای آسیبپذیر است.»