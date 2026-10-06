به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس‌کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان غربی گفت: با آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد، مجموع زندانیان آزاد شده در سال جاری به ۵۸۰ نفر رسیده است.

محمدعلی علینژاد با تأکید بر راهبرد‌های قوه قضائیه در نظارت بر وضعیت زندانیان اظهار داشت: «پایش دائمی، سیستمی و میدانی پرونده‌های محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در زندان نماند و در عین حال، احقاق حقوق شکات نیز متوقف نشود.»

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان با تبیین رویکرد محاکم قضایی تصریح کرد: «شعب دادگاه‌ها با ارزیابی دقیق تمکن طرفین، تعیین سازوکار منطقی اقساط و قبولی اعسار، فرآیند تسویه دیون را تسهیل می‌کنند که در این چرخه، مساعی هوشمندانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مددکاران اجتماعی در برقراری صلح، ترغیب به صلح و سازش و اخذ رضایت نقشی محوری دارد.»

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تکریم فرهنگ گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: «تقدیر ویژه شایسته شکات بزرگواری است که با ایثار و بخشش بخشی از مطالبات خود، زمینه‌ساز آزادی بدهکاران می‌شوند؛ این روحیه جوانمردانه در کنار حمیت خیرین نیکوکار، نمودی از اخلاق اسلامی و احیای حیات اجتماعی خانواده‌های آسیب‌پذیر است.»