مدیرکل دامپزشکی لرستان از مایه کوبی ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شفیعیان گفت: چهار میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین در استان مایه کوبی می‌شود.

وی افزود: ۱۹۰ نیروی بخش دولتی دامپزشکی لرستان در کنار همکاران بخش خصوصی، سلامت جمعیت دامی استان را به صورت مستمر پایش می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان ادامه داد: با توجه به وجود بیماری‌های مختلف دامی، واکسیناسیون جمعیت دامی در چند مرحله به صورت رایگان در سراسر استان انجام می‌شود تا ضمن پیشگیری از بیماری‌ها، امنیت غذایی و سرمایه دامی استان حفظ شود.

شفیعیان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده واکسیناسیون جمعیت دامی استان انجام شده و این میزان تا پایان سال باید به ۱۰۰ درصد برسد.

به مناسبت ۱۴ مهر، روز دامپزشکی از تعدادی از همکاران بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی استان نیز قدردانی شد.