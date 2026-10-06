مهلت ارسال آثار به نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان تا پایان مهر تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی موسیقی جوان

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی موسیقی جوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانه نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این دوره از جشنواره را تا پایان مهر تمدید کرد.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی دبیرخانه جشنواره آمده است:

با توجه به‌ شرایط موجود و درخواست‌ها و تماس‌های فراوان متقاضیان جهت ثبت نام، طبق روال معمول برای امکان حضور حداکثری شرکت‌کنندگان، دبیرخانه «نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان»، زمان ارسال آثار به این دوره از جشنواره را تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰مهر تمدید کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، چنانچه در خصوص فراخوان و یا ثبت نام در سامانه بامک سؤالی داشتند می‌توانند با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرند.