به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، موفقیت این دانش آموز رتبه برتر کنکور که در هیچ کلاس کنکور شرکت نکرده نشانه کارآمدی نظام آموزشی در مناطق مرزی است .

او تلاش و کوشش و نا امید نشدن در سختی ها را عامل موفقیت خود دانست.

یوسف دوجی مدیر آموزش و پرورش،با حضور در منزل این دانش آموز نخبه و افتخار آفرین،با اهدای شاخه گل و هدایایی از این دانش آموز،تجلیل کرد.

پارسال هم درشهرستان مراوه تپه خانم صایاد دوجی توانست در رقابت کشوری کنکور با رتبه ۷۲ در رشته علوم تجربی بدرخشد.

