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آیسا گرگانلی دانش آموز مدرسه عشایری خلیج فارس مراوه تپه رتبه ۸۵ رشته تجربی آزمون سراسری ۱۴۰۵ را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، موفقیت این دانش آموز رتبه برتر کنکور که در هیچ کلاس کنکور شرکت نکرده نشانه کارآمدی نظام آموزشی در مناطق مرزی است .
او تلاش و کوشش و نا امید نشدن در سختی ها را عامل موفقیت خود دانست.
یوسف دوجی مدیر آموزش و پرورش،با حضور در منزل این دانش آموز نخبه و افتخار آفرین،با اهدای شاخه گل و هدایایی از این دانش آموز،تجلیل کرد.
پارسال هم درشهرستان مراوه تپه خانم صایاد دوجی توانست در رقابت کشوری کنکور با رتبه ۷۲ در رشته علوم تجربی بدرخشد.