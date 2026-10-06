به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان گفت: پویش مطالعاتی خط امین ۲ از برنامه‌های ملی سازمان بسیج مستضعفین کشور در جهت معرفی کتب تقریظی امام شهید است که برای دومین سال متوالی در سطح کشور برگزار شد.

گلسانی فر افزود: مرحله دوم پویش مطالعاتی خط امین تحت عنوان خط امین ۲ از هفته بسیج سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ با ۷ کتاب تقریظی امام شهید در سراسر کشور برگزار شد.

مصطفی گلستانی، ادامه داد: در ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور در پویش مطالعاتی «خط امین ۲»، سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شد با ثبت ۲۹۸.۶ درصد مشارکت، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های مطالعاتی و معرفتی در میان دانش‌آموزان افزود: برگزاری پویش‌های مطالعاتی، زمینه‌ای برای تقویت روحیه مطالعه، افزایش آگاهی و رشد فکری و معرفتی دانش‌آموزان فراهم می‌کند و مشارکت گسترده دانش‌آموزان استان در این طرح، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند و انگیزه بالای آنان در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی است.

گلستانی فر ادامه داد: کسب این جایگاه ملی، نتیجه تلاش جمعی و همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف در سطح استان است و بدون مشارکت و حمایت مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، فرماندهان حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی، مدیران و عوامل مدارس و همچنین حضور پرشور دانش‌آموزان، دستیابی به این موفقیت امکان‌پذیر نبود.

تقدیر از همراهی مجموعه آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همراهی مجموعه آموزش‌وپرورش استان، این موفقیت را به رهبر شهید انقلاب، مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، فرماندهان حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی سراسر استان، دانش‌آموزان و فرهنگیان و مسئولان استان تقدیم کرد.