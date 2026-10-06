سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور در فراخوان شعار فاطمیه ۱۴۰۵، با تأکید بر نقش‌آفرینی بانوان در تحولات ماه‌های اخیر، محور اصلی این ایام را «بعثت زنانه؛ از خون‌خواهی تا رسالت و نقش‌آفرینی» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور در اطلاعیه‌ای، محور اصلی و محور‌های فرعی فراخوان شعار فاطمیه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

در اطلاعیه آمده است: فاطمیه امسال در میانه یک واقعه بزرگ فرا می‌رسد؛ پس از شهادت و آغاز جنگ وجودی، ماه‌هاست مردمی که داغ شهادت دیده‌اند، میدان را ترک نکرده‌اند. خون‌خواهی به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این حضور تبدیل شده است؛ خون‌خواهی‌ای که تنها از جنس سوگ و مطالبه مجازات دشمن نیست، بلکه با ایستادگی در برابر استکبار، اصرار بر ادامه راه مقاومت، وفاداری به ولی و تن‌ندادن به تسلیم همراه شده است.

در متن این خون‌خواهی و ایستادگی، یک حقیقت بیش از پیش خود را آشکار کرده است: بخش مهمی از این بعثت مردمی، یک بعثت زنانه است.

ماه‌ها حضور بانوان در میدان نشان می‌دهد که با واکنشی مقطعی به یک حادثه مواجه نیستیم، بلکه ظرفیتی بزرگ و تاریخی آشکار شده است. اما مسئله امروز فقط حفظ این حضور نیست. اگر خون‌خواهی در سطح مطالبه متوقف بماند و به عهد و مسئولیت برای ادامه راه امتداد پیدا نکند، بخشی از معنای این واقعه را از دست داده‌ایم.

خون‌خواهی باید به عهد برای ادامه راه، عهد به پذیرش مسئولیت و مسئولیت به نقش‌آفرینی برسد. «جان‌فدا» بودن آغاز این مسیر است، نه پایان آن؛ بعثت باید معنا پیدا کند و امتداد یابد؛ حضور به خودآگاهی، خودآگاهی به هویت، هویت به رسالت و رسالت به نقش‌آفرینی برسد.

فاطمیه می‌تواند موسم معنابخشی به این برخاستن باشد؛ فرصتی تا زن امروز، تجربه خود را در آینه مکتب فاطمی بازخوانی کند و در سیره زنی که در لحظه تاریخی خود برای نصرت ولی و دفاع از حق به میدان آمد، معنای ایستادگی امروز و مسئولیت فردای خود را پیدا کند.

این رسالت تنها در کنش فردی زن خلاصه نمی‌شود؛ خانواده می‌تواند نخستین هسته مقاومت و تربیت، روضه خانگی حلقه اتصال خانه با هیأت و محله، و هیأت قرارگاه سازمان‌یافتن این بعثت باشد.

بعثت زنانه باید بتواند از خانه تا مسجد و محله امتداد پیدا کند، شبکه‌های همیاری و نقش‌آفرینی مردمی بسازد و در مسائل واقعی جامعه حضور پیدا کند. حال که مردم برخاسته‌اند، شبکه هیأت و تشکل‌های دینی نیز باید برای این نیروی برخاسته میدان بسازد و آن را از حضور‌های پراکنده به قدرتی اجتماعی برای حل مسائل، ساخت جامعه و حرکت به سوی افق تمدنی پیوند بزند.

از همین‌جا مسئله اصلی فاطمیه امسال شکل می‌گیرد: چگونه خون‌خواهی و ایستادگی زنانی که ماه‌ها در میدان مانده‌اند، از یک حضور تاریخی به یک رسالت تاریخی تبدیل شود؟ چگونه این نیروی برخاسته، خود را بشناسد، معنای برخاستن خود را دریابد و برای ادامه راه، نقش و میدان پیدا کند؟

مسئله، عبور از خون‌خواهی نیست؛ امتداد دادن خون‌خواهی تا رسالت و نقش‌آفرینی است.

بعثت زنانه؛ از خون‌خواهی تا رسالت و نقش‌آفرینی، محور اصلی ایام فاطمیه ۱۴۰۵ است و محور‌های فرعی این ایام بدین شرح است؛