به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی اکبر احمدزاده بیان کرد: این ثبت ملی، گامی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های روستایی و عشایری، توانمندی‌های تولیدکنندگان، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار در سطح کشور است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: شهرستان گلبهار و گلمکان با ۵۵ روستای زیبا از جمله فریزی، پایه، دولت آباد، اسجیل، آیفد، محسن آباد، سرآسیاب، طویل، پوشان، قوشق آباد و ... ترکیبی از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات، پرورش زنبور عسل، داشتن پیست اسکی شیر باد، دریاچه چشمه سبز، پارک سنجاقک، فرودگاه تفریحی و آموزشی و همچنین مردم مهمان نواز نگین گردشگری خراسان رضوی و مقصد نوین گردشگری محسوب می‌شود.

احمدزاده یادآور شد: جشنواره روز ملی روستا و عشایر گلبهار که ۱۵ تا ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده گلبهار، به مردم و گردشگران است.