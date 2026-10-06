پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر استان زنگ عاطفهها به صورت نمادین در دبیرستان زکیه سنندج به صدا درآمد, آیینی برای ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از دانشآموزان نیازمند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زنگ عاطفهها امروز در دبیرستان زکیه سنندج نواخته شد پویشی برای تقویت فرهنگ همدلی و کمک به دانشآموزان نیازمند در آغاز سال تحصیلی
طوسی مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: حمایتهای فرهنگی و تحصیلی بخشی از بیش از ۱۰۰ نوع خدمت این نهاد به جامعه هدف است.
حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان هم از توزیع بیش از ۹۰ هزار کیف و بسته لوازمالتحریر در استان خبر داد.
اقدامی که در قالب همکاری آموزش و پرورش، کمیته امداد و صداوسیما انجام شده است.