به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هنرستان سما در خوی، با رویکرد گسترش آموزش‌های تخصصی و کاربردی و ایجاد فرصت‌های متنوع برای شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان، طی آیینی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

افتتاح این هنرستان، جلوه‌ای از نگاه نوین به تعلیم و تربیت است؛ نگاهی که آینده آموزش را در تلفیق دانش، توانمندی و تجربه جست‌و‌جو می‌کند و می‌کوشد محیط مدرسه را به بستری برای کشف استعدادها، تقویت قابلیت‌های فردی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای نقش‌آفرینی مؤثر در آینده تبدیل کند.

شکل‌گیری این مجموعه آموزشی در چارچوب همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو نهاد آموزشی را در عرصه آموزش متوسطه فراهم آورده است؛ رویکردی که می‌تواند ارتباط میان آموخته‌های مدرسه و عرصه‌های عملی را عمیق‌تر کرده و تجربه‌های آموزشی دانش‌آموزان را به نیاز‌ها و اقتضائات واقعی جامعه نزدیک‌تر سازد.

این آیین با حضور نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان خوی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، معاون علوم تربیتی و مهارتی سازمان دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی، مدیر آموزش و پرورش خوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در این آیین، توجه به آموزش‌های تخصصی و کاربردی را از مؤلفه‌های اثرگذار در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: مدرسه زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را در ساختن آینده دانش‌آموز داشته باشد که در کنار دانش نظری، فرصت تجربه، خلاقیت و پرورش توانایی‌های عملی نیز برای او فراهم شود.

وی افزود: گسترش هنرستان‌ها و ایجاد محیط‌های آموزشی متناسب با استعداد‌های دانش‌آموزان، به انتخاب آگاهانه‌تر مسیر تحصیلی و شکل‌گیری توانمندی‌هایی کمک می‌کند که می‌تواند پشتوانه‌ای برای ادامه تحصیل، فعالیت حرفه‌ای و حضور مؤثر آنان در جامعه باشد.

ابراهیمی بر اهمیت استمرار تعامل میان نهاد‌های آموزشی تأکید کرد و این همکاری‌ها را زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت فرصت‌های یادگیری و فراهم آوردن افق‌های گسترده‌تر پیش روی دانش‌آموزان دانست.

افتتاح هنرستان غیردولتی سما در خوی، فراتر از گشایش یک فضای آموزشی، بیانگر توجه به ضرورت تنوع‌بخشی به فرصت‌های یادگیری و نزدیک‌تر شدن آموزش به عرصه‌های کاربردی است؛ ظرفیتی تازه برای آنکه استعداد‌های دانش‌آموزان در محیطی تخصصی‌تر مجال بروز و بالندگی پیدا کند و آموزش، سهم مؤثرتری در شکل‌دهی به آینده حرفه‌ای آنان ایفا کند.