به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد پراید و تریلی ولوو در محور ماکو - بازرگان اعلام شد که نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال‌احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و پیکر فوتی‌های حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.